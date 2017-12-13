Албания моей мечты

Журналист Виталий Шепель-Куропатов, возглавлявший пензенское издание, делится с читателями ИА «Пенза-Пресс» впечатлениями от Албании. В эту страну он переехал недавно и уверяет, что еще ни разу не пожалел об этом.

О поездке

Что я знал, перед тем как сюда отправиться? Да, пожалуй, чуть больше, чем многие, ведь перед принятием решения пристально изучал страну. Однако это были те еще муки. Адекватную информацию приходилось собирать по крупицам. На русском языке ресурсов мало, да к тому же информация зачастую противоречивая и не всегда актуальная.

Бункеры на каждом углу, миллионы автомоек «lavazh», повальное увлечение «Мерседесами», мечети, советское наследие, красивое море, дешевое жилье и еда — таким рисуется среднестатистический портрет Албании в российском интернете. Я начал изучать иностранные сайты, в первую очередь, итальянские (с помощью переводчика, естественно: местами коряво, но суть улавливаешь). Тогда мне открылась совсем другая страна, точно такая, какую я и увидел впоследствии.

В Албании — один единственный гражданский международный аэропорт, который находится недалеко от столицы республики — Тираны. Названа воздушная гавань в честь, пожалуй, самой известной уроженки Албании — матери Терезы. Несмотря на то, что по официальной статистике здесь преобладает мусульманской население, христианская святая пользуется здесь почетом. В честь нее называют улицы, площади, парки и скверы.

Прямых рейсов из России в Албанию нет, и, похоже, они еще нескоро появятся, но добраться все равно несложно. Если есть многократный шенген, то проще всего воспользоваться чартером до Корфу, а оттуда — паромом. Также есть прямые рейсы в соседнюю безвизовую Черногорию, откуда можно доехать автобусом. Все остальные варианты — с пересадкой в Стамбуле, Афинах, Будапеште, Вене и Белграде. Я летел через Стамбул турецким лоукостером — это оказался лучший вариант и по цене, и по легкости прохождения пограничного контроля. Вопросов не было ни на турецкой границе, ни на албанской.

О городах

Первое, что бросается в глаза, когда едешь по Албании — большое количество недостроев. Позже я узнал, что это местная традиция — строить дом практически жизнь. Подкопил немного денег — надо возводить очередной этаж с прицелом на будущее строительство. И обязательно с балконом или террасой. Частные дома обычно двух- или трехэтажные, редко бывают выше.

Первым городом на пути был крупнейший порт республики — Дуррес, который находится в 40 километрах от столицы. Город достаточно большой, состоит из двух частей: старый район с набережной и портом, а также туристический, где нет ничего, кроме пляжей, гостиниц, апартаментов, магазинчиков и променада. Набережная в Дурресе мне особо ничем не приглянулась, зато запомнилась надолго из-за не очень приятного запаха рыбы, тины и чего-то еще.

А вот сам город понравился, очень такой европейский. Одетая в мрамор главная площадь, интересные здания, большое количество кафе, магазинов и… полное отсутствие указателей. Во всем Дурресе я не встретил ни одной таблички с номером дома или названием улицы. Это сказывается коммунистическое прошлое страны, когда диктатор Энвер Ходжа приказал убрать все указатели, чтобы возможные оккупанты не могли понять, где они находятся. Эта практика распространена по всей Албании, но постепенно изживается. По этой причине здесь довольно сложно найти нужный адрес, а жители ориентируются по магазинам, школам, больницам, кафе и прочим приметным местам. Даже всесильный Гугл здесь бесполезен, так как дома не нанесены на карту. Лично мне Дуррес в душу не запал, но там живет много русских и украинцев.

Дальше была Влёра, перспективный в будущем курорт, но пока переживающий этап грандиозного строительства. Центр довольно опрятный — видно, что благоустроен совсем недавно. В самом городе пляж очень широкий, песчаный и пологий. Море здесь также Адриатическое. Искупавшись разок, я побежал на автобус, ведь впереди меня ждала четырехчасовая поездка в конечный пункт назначения — Саранду (о ней будет отдельная глава).

О дорогах

Дорога до Саранды очень живописная и местами захватывающая дух. За окнами проплывали горы, сельские пейзажи и оливковые рощи, бурные реки и горные источники. Оливки — одна из основных культур, которые возделываются в Албании. В Саранду ведут две трассы — одна по побережью, другая вглубь страны. Мы ехали по второй.

Хочу развенчать миф об ужасных дорогах. Не сказать, что они прямо-таки отличные, но с нашими не идут ни в какое сравнение. Единственным проблемным местом был перевал между Гирокастрой и Сарандой. Но это дело времени, дороги здесь тоже усиленно строятся под нужды туристической отрасли, которая бурно развивается и начинает приносить в Албанию неплохой денежный поток.

В самих городах дороги тоже неплохие, часть из них выложена камнем, часть заасфальтирована. На крутых спусках и подъемах преобладает бетон. Ездят албанцы не то чтобы совсем безалаберно, но могут спокойно остановить машину в потоке, если захотят развернуться или просто чтобы поприветствовать старого знакомого. И все ждут, никто не сигналит и не ругается. Сам климат здесь не предрасполагает к спешке, албанцы никогда никуда не торопятся.

О еде

Если вы вдруг забыли, каковы на вкус настоящий сыр, колбаса или мороженое, вам точно здесь понравится. Здесь заново полюбил молоко, которое перестал пить еще лет 10 назад. В принципе, в супермаркетах можно найти практически все необходимые продукты. Только фанатам гречки или селедки здесь будет непросто.

Цены в магазинах разные, что-то дешевле, как например сыры, молочные продукты, естественно, фрукты, что-то дороже, как правило, это мясо. Но зато если вы покупаете тут какие-либо продукты, будьте уверены: они максимально натуральные. Недорого обойдется пообедать в кафе или ресторане. За два блюда (например, греческий салат и мясное), вы отдадите те же 600 рублей, что и в кафе в Пензе, однако получите огромные порции, которые трудно съесть даже взрослому мужчине.

Традиционная албанская диета состоит, в основном, из овощей, мяса, молочных и морских продуктов. Местные рестораны предлагают, в основном, местную и итальянскую кухню, так как жители Аппенин здесь — частые гости. Существуют фаст-фуды с традиционным набором из бургеров, питы (чем-то напоминает нашу шаурму, но в лепешке), хот-догов и прочей снеди. Также популярны, особенно среди местных, бюреки — слойки с сыром, шпинатом, луком или мясом внутри.

Но больше всего албанцы любят пить кофе. Утром, вечером, в обед — неважно. Его подают здесь практически везде, поэтому у иностранца может сложиться впечатление, что местные пьют его бесконечно и больше ничего не делают. Отчасти это правда, но об этом в другой раз.

Продолжение следует…

Фото предоставлено Виталием Шепелем-Куропатовым