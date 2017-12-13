Албания моей мечты. Часть 2

Журналист Виталий Шепель-Куропатов, возглавлявший пензенское издание, продолжает делиться с читателями ИА «Пенза-Пресс» впечатлениями от Албании. В эту страну он переехал недавно и уверяет, что еще ни разу не пожалел об этом.

О Саранде

Это самый южный приморский город в Албании. В отличии от Дурреса и Влеры море здесь уже Ионическое. Дальше него — только курортная деревня Ксамиль, заповедник Бутринт и греческая граница.

Город очень солнечный, и даже когда на небе появляются тучки, они обходят его стороной. Этому способствует выгодное местоположение — со всех сторон Саранда окружена горами, а с моря ее защищают могучие склоны на острове Корфу. Благодаря этому здесь 320 дней в году светит солнце.

Жилье здесь, по европейским меркам, стоит сущие копейки, несмотря на то, что оно строится на первой линии от моря. Саранда тоже активно строится, но все работы проводят только зимой, чтобы не мешать туристам. Жилья здесь возвели очень много, пустующих квартир также в достатке, но они постепенно продаются. Также здесь много коммерческой недвижимости под магазины и рестораны, однако инвесторы пока не спешат. Даже некоторые из действующих точек закрываются до следующего сезона.

Ходить за покупками лучше с наличными, только некоторые супермаркеты принимают к оплате карты, а в одной популярной местной сети установлен лимит: безналичный расчёт возможен только при покупке от тысячи леков.

Кстати, о валюте. Ни в коем случае не стоит приезжать сюда с долларами. Только евро, ими в случае чего можно расплатиться и в транспорте, и в магазине по курсу 1 евро к 130 лекам. Курс лека к рублю примерно 2 к 1, то есть все албанские цены нужно делить на два, чтобы понять, что и сколько стоит в нашей валюте.

О людях

В первой части я уже вскользь упоминал об албанских привычках. Теперь остановлюсь подробнее. Люди здесь дружелюбные и приветливые. Конечно, в курортных городах тебя рассматривают, в первую очередь, как туриста, и отнюдь не каждый рвется помочь безвозмездно. Но в деревнях тебя запросто могут пригласить за стол, они очень добрые. Если вас приглашают, никогда нельзя отказываться, иначе это расценят как неуважение. То же самое, если тебя позовут пить кофе.

Как я уже писал, албанцы никуда не спешат, а все дела здесь делаются до обеда. С часу дня город будто вымирает. Оно и понятно, в эти часы солнце жарче всего. Даже в октябре температура нередко поднимается выше 26 градусов, а летом — еще выше. В эти часы закрывается половина заведений в городе. Работают только супермаркеты, кафе и госучреждения. После того, как жара спадет, город вновь оживает и начинается тягучий, как карамель, приморский вечер.

Здесь очень спокойно и практически нет криминала. Самые громкие преступления — это мошенничества. Кстати, имейте в виду, что некоторые албанцы могут вас обмануть. Это бывает в магазинах, когда вам говорят другую цену, нежели на самом деле, или могут приписать лишние 100−200 леков к чеку в ресторане, так как после заказа сразу уносят меню. Понять можно — впереди зима, надо на что-то жить, но все равно неприятно. Здесь можно дать только один совет: покупайте только в магазинах с ценниками и просите меню перед расчетом.

В Албании не принято делать комплименты девушкам на улицах, даже если вы делаете это без умысла познакомиться и провести время. Будьте готовы, что появится ее родня и начнет выяснять, насколько серьезные у вас намерения и готовы ли вы жениться.

Также не стоит спрашивать у местных про Энвера Ходжу. Многие люди, особенно старшее поколение, очень болезненно реагируют на эту тему. Молодежь, которая выросла уже в свободной стране, относится к этому более спокойно, но и рассказать толком ничего не сможет.

О мифах

Самые распространенные мифы я перечислял в начале первой статьи. Кто внимательно читал текст, наверное, заметил, что с тех пор я ни разу не упоминал про бункеры. Так вот, первый из них я увидел лишь в Саранде, пробыв в стране уже три дня. Есть цифры, что их понастроено здесь около 700 тысяч, однако сейчас лишь в редких местах можно встретить это наследие режима.

Повальная увлеченность мерседесами — тоже уже миф. Законодателем мод здесь являлся неугомонный Энвер, который рассекал по беднейшей стране Европы на шикарном шестилитровом «Mercedes-Benz 600 W100». С тех пор авто этой марки стало престижным и почетным. Однако это все уже в прошлом. Самая популярная машина у золотой молодежи — мини-автомобиль Smart. Также на дорогах много опелей, бэх, ауди, и даже ниссанов с тойотами.

Несмотря на то, что 60% албанцев придерживается ислама, это мультикультурная страна, где прекрасно соседствуют католики, баптисты, православные и мусульмане. Даже Папа Франциск во время визита в Тирану отметил этот факт. Здесь одинаково хорошо относятся к людям любой религии и национальности. Вполне себе светское государство.

Кстати, любопытный факт — Албания ни разу за свою историю не нападала на другие страны. Все войны она только оборонялась. В разное время на эти земли покушались римляне, турки, венецианцы, а в прошлом веке — итальянцы и немцы.

О местах

География и климат Албании весьма разнообразны. На севере и востоке преобладают леса и горы, озера и реки, на юге — предгорья и широкие долины, на западе страны плещутся два моря — Адриатическое и Ионическое — в окружении невысоких отрогов. 35% территории страны занимают заповедники, где природа полностью сохранила свою средиземноморскую самобытность.

В горах можно встретить родники и горячие источники, самые известные из которых находятся в Эльбасане. Среди туристов очень популярны поездки на Голубой глаз недалеко от Саранды, где вода бьет из очень глубокой пещеры. Местные говорят, что были попытки измерить ее глубину, но смельчаки смогли спуститься только на 50 метров. Что там дальше — никто не знает.

Кроме этого, в Албании много архитектурных памятников, таких как амфитеатры, замки и крепости, православные монастыри и другие. Они разбросаны по всей республике, поэтому куда бы вы ни отправились, везде есть что-то интересное.

Может, кому-то Албания может показаться непритязательной и местами бедной, на мой взгляд, это отнюдь не недостаток, а своеобразная изюминка. Хотя это время и утекает, как песок сквозь пальцы, еще можно застать страну, которая не так давно открылась миру и хочет ему понравиться. А удивить Албании есть чем, уж поверьте.

Фото предоставлено Виталием Шепелем-Куропатовым