Доцент кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета, организатор и ведущая занятий в «Школе русского языка» Людмила Гурьянова высказалась на лекции в интелпарке «Академия» о памятнике Матери и какофонии на Соборной площади.

«Сейчас в нашем городе копья ломаются по поводу памятника Матери. В самой идее я ничего плохого не вижу, но как мы к этому вопросу подходим, меня напрягает. С одной стороны, мы провели конкурс, но с другой — выбрали такие вещи, которые заставили жителей Пензы достучаться до губернатора и попросить его этот конкурс аннулировать, потому что почти ни у кого лик матери под названием «Ладушки» не вызывал положительных эмоций.

Но обратите внимание на то, как рьяно отстаивает позицию художника председатель правления Пензенского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Виктор Шабанов. Он говорит о том, что люди не могут объективно оценить проект памятника, поэтому должны положиться на профессионалов. То есть мы должны проглатывать все, что нам дают, а общественное мнение будут формировать профессионалы?

Но если жителям памятник не нравится уже на этом этапе, то что же произойдет тогда, когда его установят? Найдется какой-нибудь вандал, который решит с ним расправиться. Поэтому решение продлить конкурс и обсудить проект памятника с общественностью — мудрое.

Здесь есть и второй момент. Памятник хотят установить у Спасского собора на месте стелы «Слава Героям». Ветераны, как пишут средства массовой информации, эту идею одобряют, а вот жители к этому относятся отрицательно. С одной стороны, это разумная идея, так как там стелу плохо видно, но если много людей — против, то надо обсудить этот вопрос и только потом принимать решение.

Тем более что Соборную площадь мы хотим украсить то памятником Матери, то памятником царю Алексею Михайловичу. До этого говорили, что там появится монумент, посвященный жертвам репрессий 1937 года. У жителей это тоже вызывало вопросы, ведь на площади уже есть памятник Борцам революции, получается какофония. Возникает вопрос: почему в одном месте Пензы должны появиться сразу все памятники одномоментно?»