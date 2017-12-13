«Я уже десять лет за это борюсь. Переход на прямые платежи — абсолютно выверенный и понятный шаг. Никаких минусов я в этом не вижу.

Во-первых, в этом случае управляющие компании освобождаются от несвойственной им функции: они должны управлять имуществом, а не деньгами. Они не могут быть одновременно и исполнителями, и защитниками интересов собственников жилья в судах, как это положено по закону.

Если собственники жилья будут иметь прямые отношения с ресурсоснабжающими организациями, то управляющая компания освободит большую часть времени для своей конкретной функции по управлению общим имуществом. В том числе можно на нее возложить задачи по контролю за качеством ресурсов, которые подаются в дом.

Второй плюс: и те, и другие освобождаются от долгов собственников жилья. Дело в том, что сегодня большая часть долгов перед ресурсниками — это задолженность собственников. Отвечают за это управляющие организации. Но есть и обратная ситуация, когда недобросовестные руководители удерживают эти деньги у себя. Поэтому самый главный плюс для ресурсоснабжающих организаций — они лишаются посредников при передаче денег.

Есть еще один момент, связанный с содержанием сетей, которые идут от внешней стороны многоквартирного дома до первых отключающих устройств, колодцев и так далее. Сегодня это все повешено на управляющую организацию, а значит — на собственников. Когда будут прямые отношения, тогда ресурсоснабжающая организация никогда не сможет повесить их на конкретного потребителя-собственника. Это — дополнительный стимул для решения проблемы бесхозяйных сетей.

Для потребителей же ничего не изменится, просто счета будут приходить от ресурсоснабжающих организаций, а не от управляющей компании.

Изначально систему оплаты через управляющие компании выдумали сами ресурсоснабжающие организации. Они думали, что бороться с управляющими компаниями, юрлицами, проще, чем с множеством потребителей. А получилось, что все обернулось не в их пользу. Нужно было больше 10 лет, чтобы это увидеть».