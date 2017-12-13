Пензенеца осудили за изнасилование девушки на глазах у ее матери

По данным пресс-службы Октябрьского районного суда, 25-летний пензенец в мае вернулся из колонии-поселения. Летом 2017 года он в состоянии алкогольного опьянения находился около пруда у горбольницы № 6 и увидел двух прохожих — мать и дочь. Злоумышленник подошел к ним, предварительно задрав рубашку на лицо, ударил женщину по голове, она упала. Девушка пыталась заступиться, тогда он стукнул и ее.

«Он удерживал взрослую женщину, при этом бил ее и грозил, чтобы она не мешала совершать насильственные действия с дочерью. Девушку он бросил на мать, раздел и изнасиловал», — добавили в пресс-службе.

В суде мужчина отрицал свою вину, однако удалось доказать обратное. Пострадавшие подробно рассказали о произошедшем. Девушка пояснила, что ранее не жила половой жизнью, от этого ей еще тяжелее перенести случившееся.

8 декабря суд огласил приговор. Мужчине назначили наказание — девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет заплатить потерпевшим в совокупности 550 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.