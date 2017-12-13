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В Пензу доставят мощи Николая Чудотворца

12 декабря в 15:11 536 просмотров
(здание Дома культуры Железнодорожников) доставят одну из величайших христианских святынь — мощи Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.

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В Богоявленский собор Пензы (здание Дома культуры Железнодорожников) доставят одну из величайших христианских святынь — мощи Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.

Святыню привезут 16 декабря в 8 часов, она пробудет в храме до 18 часов 24 декабря.

Каждый день в Богоявленском соборе будут совершать молебны с чтением акафиста святому и перечислением имен родных и близких, которые верующие записали для упоминания о здравии и спасении, сообщает пресс-секретарь Пензенской епархии Наталья Жаркова.

В христианстве Николай-угодник считается покровителем путешественников, заключенных и сирот, а на Западе — практически всех слоев общества и особенно — детей. Николая Чудотворца просят об исцелении, сохранении семейного благополучия, а также о помощи в бедственных, сложных ситуациях.


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