В Пензу доставят мощи Николая Чудотворца

Святыню привезут 16 декабря в 8 часов, она пробудет в храме до 18 часов 24 декабря.

Каждый день в Богоявленском соборе будут совершать молебны с чтением акафиста святому и перечислением имен родных и близких, которые верующие записали для упоминания о здравии и спасении, сообщает пресс-секретарь Пензенской епархии Наталья Жаркова.

В христианстве Николай-угодник считается покровителем путешественников, заключенных и сирот, а на Западе — практически всех слоев общества и особенно — детей. Николая Чудотворца просят об исцелении, сохранении семейного благополучия, а также о помощи в бедственных, сложных ситуациях.