В пензенский онкодиспансер поступило новое японское оборудование

В Пензе областной онкологический диспансер закупил новое оборудование для диагностики рака желудка и кишечника.

С помощью аппарата возможно провести 300 исследований в час. Планируется, что ежегодно на нем будут обследованы 140 тысяч жителей Пензенской области. Кроме того, с 2018 года данный вид диагностики является обязательным исследованием в рамках диспансеризации для лиц старше 50 лет, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Аппарат предназначен для скрининга кишечника и желудка. Скрининг — комплекс медицинских исследований, направленный на выявление группы риска по развитию определенного заболевания. Это самое простое, быстрое и эффективное выявление патологии. По результатам анализов врач назначает дальнейшее обследование для уточнения диагноза», — пояснила врач отделения клинической лабораторной диагностики областного онкологического диспансера Юлия Землянова.

Рак кишечника и желудка занимает третье место в мире среди онкопатологий. Аппарат позволяет выявить заболевание с предельной точностью, его чувствительность — 98%.