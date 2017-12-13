Пензенские полицейские начали проверку питейных заведений (видео)

Питейные заведения Пензы вновь попали в поле зрения правоохранительных органов, а также специальной межведомственной комиссии. В регионе, по поручению губернатора, объявлен месячник по борьбе с нелегальной продажей алкоголя. В этот раз специалисты нагрянули в микрорайон Арбеково. Найти заведения общепита, где реализуют спиртное с нарушениями, для них не составило труда.

Бар на улице Ульяновской теперь известен не только радушием своих работников, а принимают здесь на самом деле тепло и приветливо. Стараются ни в чем не отказывать посетителям, в том числе — в рюмочке крепленого. Правда, алкоголь продают здесь нелегально, у заведения нет лицензии.

Продавец уверяла, что бутылок со спиртным у нее нет. Но сотрудники полиции, люди недоверчивые, попросили пройти в подсобку. Проверили внимательно, осмотрели столы, стеллажи, горячительное было в холодильнике. Запрещенных бутылок оказалось не две и не три, а гораздо больше. На них не было акцизных марок, да и сама стеклянная тара не внушала доверия.

Не случайно с внезапной проверкой нагрянули именно сюда. На бар неоднократно поступали жалобы в полицию и городскую администрацию. Полицейские документально зафиксировали факт незаконной продажи алкоголя.

Встретить таких нежданных гостей сотрудники баров или магазинов рискуют ежедневно. До 6 января в регионе будет проходить месячник по борьбе с контрафактным алкоголем. Пензенские заведения будут проверять тщательно — не только на реализацию спиртного без лицензии и с поддельными акцизными марками, а также на продажу напитков с градусом несовершеннолетним.

«Рейды носят системный характер, в настоящее время все федеральные контрольные службы активизировались в этом направлении, и каждый день мы идем в предприятия торговли и общественного питания с целью выявления фактов незаконного оборота продукции», — рассказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.

Всю алкогольную продукцию из бара изъяли. Ее отправят в лабораторию для исследования. Если экспертиза покажет, что спиртные напитки угрожают здоровью и жизни потребителя, будет возбуждено уголовное дело. Но даже, если окажется, что контрафакт безопасен, на продавца и владельца заведения наложат административный штраф. За незаконную деятельность бармен заплатит 1500 рублей, а индивидуальный предприниматель — 20 тысяч, сообщает телеканал «Экспресс».