Житель Земетчино может заплатить 200 тыс руб за убитого лося

В Земетчинском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Местного жителя подозревают в незаконной охоте на лося.

В селе Большая Ижмора инспекторы остановили «УАЗ Хантер» под управлением 58-летнего мужчины. В машине было еще несколько пассажиров с охотничьими ружьями.

В автомобиле полицейские обнаружили мешки с частями туши животного. На место вызвали следственно-оперативную группу и представителя регионального минлесхоза. Он определил, что убитым животным является лось.

Водителя доставили в отдел. Он рассказал, что отправился с друзьями охотиться на кабанов. Для этого у них была соответствующая лицензия. Когда охотники спустили собак, мужчина увидел лося и два раза выстрелил в него.

«Остальные охотники пояснили, что ничего не знали о его действиях. Потом убитое животное разделали. Часть туши и топоры оставили в снегу. Следственно-оперативная группа нашла в том месте следы крови и шерсти лося, а также его шкуру», — сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф — до двухсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев.