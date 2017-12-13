В Пензе наградили лучших соцработников

Лучших работников по итогам 2017 года Виктор Кувайцев наградил почетными грамотами главы администрации города Пензы, вручил цветы и памятные подарки, сообщает пресс-служба мэрии.

Градоначальник поблагодарил присутствующих за успешную реализацию задач сферы социальной защиты.

«В новом году желаю вам еще больше успехов в вашем нелегком труде. Здоровья, благополучия, радости от каждого дня и гордости за свой город», — сказал он.

Также Виктор Кувайцев подчеркнул, что в преддверии праздников необходимо сделать все, чтобы обеспечить подарками детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.