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В Пензе наградили лучших соцработников

12 декабря в 16:24 314 просмотров

12 декабря глава горадминистрации Виктор Кувайцев встретился с активом социального управления Пензы и подведомственных учреждений соцобслуживания городского населения.

Лучших работников по итогам 2017 года Виктор Кувайцев наградил почетными грамотами главы администрации города Пензы, вручил цветы и памятные подарки, сообщает пресс-служба мэрии.

Градоначальник поблагодарил присутствующих за успешную реализацию задач сферы социальной защиты.

«В новом году желаю вам еще больше успехов в вашем нелегком труде. Здоровья, благополучия, радости от каждого дня и гордости за свой город», — сказал он.

Также Виктор Кувайцев подчеркнул, что в преддверии праздников необходимо сделать все, чтобы обеспечить подарками детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otmetil_rabotnikov_sotsialnogo_upravleniya_po_itogam_2017_goda/

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