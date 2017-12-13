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Пензенские вожатые прошли в финал всероссийского конкурса

12 декабря в 16:34 294 просмотра
«Лучший вожатый» (0+).

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Пензенские вожатые Евгений Шелковой и Дарья Никитина вышли в финал заочного этапа всероссийского конкурса «Лучший вожатый» (0+).

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, Евгений Шелковой работает заместителем директора по воспитательной работе в средней общеобразовательной школе № 218 города Заречного. Дарья Никитина — студентка Пензенского государственного университета, куратор педагогического направления пензенского регионального штаба МООО «Российские студенческие отряды».

Конкурс будет проводиться по номинациям: «Лучший вожатый детского лагеря», «Лучший старший вожатый детского лагеря», «Лучший вожатый образовательной организации».

Финальный этап конкурса пройдет в Москве с 14 по 18 декабря.


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