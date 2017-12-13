Пензенские вожатые прошли в финал всероссийского конкурса

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, Евгений Шелковой работает заместителем директора по воспитательной работе в средней общеобразовательной школе № 218 города Заречного. Дарья Никитина — студентка Пензенского государственного университета, куратор педагогического направления пензенского регионального штаба МООО «Российские студенческие отряды».
Конкурс будет проводиться по номинациям: «Лучший вожатый детского лагеря», «Лучший старший вожатый детского лагеря», «Лучший вожатый образовательной организации».
Финальный этап конкурса пройдет в Москве с 14 по 18 декабря.