Пензенские вожатые прошли в финал всероссийского конкурса

Пензенские вожатые Евгений Шелковой и Дарья Никитина вышли в финал заочного этапа всероссийского конкурса «Лучший вожатый» (0+).

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, Евгений Шелковой работает заместителем директора по воспитательной работе в средней общеобразовательной школе № 218 города Заречного. Дарья Никитина — студентка Пензенского государственного университета, куратор педагогического направления пензенского регионального штаба МООО «Российские студенческие отряды».

Конкурс будет проводиться по номинациям: «Лучший вожатый детского лагеря», «Лучший старший вожатый детского лагеря», «Лучший вожатый образовательной организации».

Финальный этап конкурса пройдет в Москве с 14 по 18 декабря.