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Пензенцы приняли участие в съезде некоммерческих организаций

12 декабря в 16:54 250 просмотров
(18+), в котором принимает участие делегация Пензенской области.

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12 декабря открылся съезд некоммерческих организаций России (18+), в котором принимает участие делегация Пензенской области.

Программа съезда состоит из пленарных заседаний, посвященных государственной политике в области развития некоммерческого сектора России, мастер-классов и семинаров. Помимо этого, в рамках съезда состоятся всероссийская конференция «Госгрант 2017» и всероссийский форум «Инфо-Общество 2017: новейшие технологии — некоммерческому сектору России».

«Основные мероприятия всероссийского форума посвящены вопросам совершенствования механизма и форм поддержки некоммерческих организаций органами власти и бизнесом. Также прозвучали конкретные предложения по повышению эффективности механизмов взаимодействия гражданского общества и государства, участию некоммерческих организаций в общественном контроле, оказании социальных услуг населению», — пояснил начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

В состав официальной делегации Пензенского региона вошли политики, члены региональной Общественной палаты, а также лидеры региональных организаций. Всего в съезде приняли участие представители из 70 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/57072/

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