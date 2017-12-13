Пензенцы приняли участие в съезде некоммерческих организаций

Программа съезда состоит из пленарных заседаний, посвященных государственной политике в области развития некоммерческого сектора России, мастер-классов и семинаров. Помимо этого, в рамках съезда состоятся всероссийская конференция «Госгрант 2017» и всероссийский форум «Инфо-Общество 2017: новейшие технологии — некоммерческому сектору России».

«Основные мероприятия всероссийского форума посвящены вопросам совершенствования механизма и форм поддержки некоммерческих организаций органами власти и бизнесом. Также прозвучали конкретные предложения по повышению эффективности механизмов взаимодействия гражданского общества и государства, участию некоммерческих организаций в общественном контроле, оказании социальных услуг населению», — пояснил начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

В состав официальной делегации Пензенского региона вошли политики, члены региональной Общественной палаты, а также лидеры региональных организаций. Всего в съезде приняли участие представители из 70 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.