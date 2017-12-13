В Пензе школам выделят деньги на погашение долгов за тепло

Об изменениях в бюджете Пензы на 2017 год и плановый период 2018—2019 годы на комиссии Гордумы рассказала начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина.

«Доходная часть бюджета увеличивается на 42,291 млн рублей. Это, прежде всего, безвозмездные поступления», — пояснила она.

20,596 млн направят на обеспечение сбалансированности бюджета, 15,880 млн — на представление субсидий на оплату жилого помещения, 2,961 млн — на выплату пособий семьям, имеющим детей, 5,797 млн рублей на соцподдержку отдельным категориям граждан и т. д.

Кроме того, образовавшуюся экономию в 26,380 млн рублей и 307 тысяч рублей направят в образовательные учреждения, чтобы покрыть недостаток денежных средств на оплату потребленных топливно-энергетических ресурсов.

«Но у нас все равно остается недостаток в 11 млн рублей. До конца года этот вопрос закрыть не удастся», — сообщила Ольга Завьялкина.