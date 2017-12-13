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Руководители «Дамате» рассказали о достижениях студентам ПГУ

12 декабря в 17:09 282 просмотра
«Дамате» встретились со студентами и преподавателями Пензенского государственного университета. Они рассказали о достижениях компании, планах по ее развитию и возможности трудоустройства. Мероприятие вызвало большой интерес у молодежи — на него пришли более 200 человек.

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Руководители группы компаний «Дамате» встретились со студентами и преподавателями Пензенского государственного университета. Они рассказали о достижениях компании, планах по ее развитию и возможности трудоустройства. Мероприятие вызвало большой интерес у молодежи — на него пришли более 200 человек.

Об основных направлениях деятельности группы компаний студентам рассказал генеральный директор Рашид Хайров. Он отметил, что производственные и экономические показатели ГК «Дамате» неизменно растут, и подчеркнул роль, которую играет предприятие в агропромышленном секторе региона и страны.

Директор по персоналу Полина Коннова рассказала студентам о HR политике организации, о том, что основными ценностями компании являются профессионализм, здоровый образ жизни, семья и командообразование. В «Дамате» всегда рады приветствовать молодых, инициативных сотрудников, сейчас в компании работает более 200 выпускников ПГУ.

В завершение встречи студенты и преподаватели смогли задать вопросы гендиректору Рашиду Хайрову. ГК «Дамате» уделяет большое внимание работе с вузами, считая, что встречи с молодежью повышают престиж работы в сельском хозяйстве.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой ГК "Дамате"

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