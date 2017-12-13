Поход в гости закончился для сердобчанина смертью

По данным следствия, двое мужчин со спутницами распивали алкоголь дома в городе Сердобске. В ходе застолья 47-летний хозяин квартиры поругался со своей сожительницей, гостья вступилась за нее, тогда мужчина начал оскорблять обеих.

Приятель вмешался в конфликт и сделал замечание дебоширу, но тот не успокаивался. Тогда мужчина решил остудить его пыл и ударил кулаком по лицу, он в ответ достал нож и вонзил его в грудь гостю, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пострадавшему вызвали «скорую помощь», по приезду медики констатировали смерть 36-летнего мужчины.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу. Мужчине предъявили обвинение в убийстве.