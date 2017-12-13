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Температура в детсадах и больницах Пензы нормализовалась

12 декабря в 17:30 418 просмотров
, в которых ночью отключили подачу теплоносителя.

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В Пензе проверили температурный режим в социально-значимых объектах, в которых ночью отключили подачу теплоносителя.

Сейчас в пяти лечебных учреждениях (Бурденко, Евграфова, КИМ, Семашко, туберкулезная больница) температурный режим — в пределах нормы — от 19 до 26 градусов. Жалоб от пациентов нет. Также нормализовалась температура в образовательных учреждениях (три детских сада и три школы), сообщает пресс-служба мэрии.

Организованы мероприятия по обходу отключенных от отопления многоквартирных жилых домов по улицам Чкалова, Красная, Лермонтова, Куйбышева, Богданова, Свердлова, Тамбовская и Карла Маркса.

Напомним, сегодня ночью произошел прорыв теплоносителя, в результате которого без тепла остались 67 домов, три детсада и пять больниц. Кроме того, в Пензе по этому факту начали доследственную проверку.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/temperaturnyy_rezhim_v_norme/

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