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Курсы евро и доллара понизились

12 декабря в 17:42 258 просмотров

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 13 декабря.

По данным Банка России, курс доллара после выходных упал с 59,2348 руб. до 58,8370, курс евро снизился с 69,8023 руб. до 69,2982 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 63,5445 руб.


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