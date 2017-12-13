Курсы евро и доллара понизились

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 13 декабря.

По данным Банка России, курс доллара после выходных упал с 59,2348 руб. до 58,8370, курс евро снизился с 69,8023 руб. до 69,2982 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 63,5445 руб.