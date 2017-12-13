Пензенцы станут участниками полуфинала конкурса «Лидеры России»

Пензенцы примут участие в одном из окружных полуфиналов всероссийского конкурса «Лидеры России» (18+), который пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 18 декабря.

Полуфиналы в Приволжском федеральном округе пройдут в Нижнем Новгороде и Самаре. Всего от жителей регионов ПФО поступило свыше 32 тысяч заявок. По итогам заочного этапа отобрали 301 участника. В Нижний Новгород приедут более 140 человек, шесть из них — представители Пензенской области.

Оценивать участников полуфинала будут по следующим компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Конкурсантов ждут деловые игры и решение кейсов производственных и социальных управленческих проблем в постоянно меняющихся составах команд. Все полуфиналисты вместе с результатами тестов получат рекомендации по развитию управленческих компетенций.

По итогам всех полуфиналов выберут 300 участников со всей России. Они получат образовательные гранты в размере миллиона рублей и выйдут в финал, который пройдет в Москве в феврале 2018 года, сообщает пресс-центр облправительства.

Победители смогут в течение года работать и общаться с наставниками проекта из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления, включая глав федеральных министерств и ведомств, губернаторов ряда регионов РФ, руководителей государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.

Мероприятие организовали в рамках открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая объединяет долгосрочные проекты по развитию кадровых и социальных лифтов, поддержке благотворительности и социальных инициатив. Его организатором выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).