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Белозерцев оценил мощности башмаковского мукомольного завода

12 декабря в 17:45 314 просмотров

12 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил мукомольный завод в Башмаковском районе.

Генеральный директор ЗАО «Башмаковский мукомольный завод» Алексей Руденский рассказал, что в 2017 году они увеличили мощности производства. Оснащена современным оборудованием производственно-техническая лаборатория, ведущая контроль качества зерна. Задействованы железнодорожные пути, ведется приемка, взвешивание и отгрузка всех видов и типов зерновых и масличных культур, сообщает пресс-центр областного правительства.

Кроме того, по его словам, произведенную на территории Пензенской области сельскохозяйственную продукцию можно оперативно доставлять в другие регионы.

«Модернизация производства способствует повышению эффективности работы предприятия. В этом году Пензенская область стала лидером в Приволжском федеральном округе по урожаю зерновых и зернобобовых культур. Не менее важная задача — сохранить урожай и найти рынки сбыта», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В числе прочего, коммерческий отдел предприятия занимается реализацией помещенной на хранение продукции. Планируется расширять производственные площади — модернизировать здание старого элеватора, находящегося в рабочем состоянии, заменить крышу, обустроить современные склады, наладить систему транспортировки.

«Главное — повышать производительность предприятия с учетом запросов сельхозпроизводителей», — сказал губернатор.

В настоящее время основными видами деятельности ЗАО «Башмаковский мукомольный завод» являются приемка, сушка, подработка, хранение и отгрузка зерна, а также переработка пшеницы на муку. Работают два элеватора общей емкостью более 150 тысяч тонн.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/57075/

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